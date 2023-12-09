Gönül Dağı'nın eski oyuncusu geri dönüyor. Bakın kim geldi

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı 4. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Gönül Dağı dizisi 4 yıldır ekranın en çok izlenen dizilerinin arasında geliyor. Ferhat Eşsiz’in patronu olduğu Köprü Film imzalı dizinin hikayesine yeni oyuncuların yanı sıra eski oyuncular da katılıyor. Geri dönen bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sene 100 bölümü geride bırakan fenomen dizinin Yasemin’i Merve Yıldız ekibe geri dönüyor. Merve Yıldız “Gönül Dağı”ndan 90. Bölümde ekibe veda etmişti. Genç yıldız ekibe 117. bölümde geri dönüyor.

