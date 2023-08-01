Google: Güncellemelerdeki gecikmenin sorumlusu Android cihaz üreticileri

Arama devi Google, Android cihaz üreticileri güncelleme yayınlama konusunda ağır davranmakla suçladı. Şirket üreticilere gönderdiği yamaların kullanıcılara çok geç sunulduğunu söylüyor.

Google: Güncellemelerdeki gecikmenin sorumlusu Android cihaz üreticileri

Donanım Haberin haberine göre, Google, Android cihazlardaki güvenlik güncellemeleriyle ilgili sorunlardan bahsettiği bir rapor yayınladı. Şirkete göre yamaların gecikmesinin ana nedeni akıllı telefon üreticilerinin duyarsızlığı. Yani markaların bu konuda büyük bir eksikliği var.

Rapor, Google'ın işletim sistemindeki güvenlik açıklarını hızla bulup düzelttiğini ve iş ortaklarına yamalar gönderdiğini belirtiyor. Ancak birçok üretici, cihazlarını kullanan kişilere güncellemeleri zamanında dağıtamıyor ya da dağıtmakla ilgilenmiyor. Sonuç olarak, akıllı telefonlar potansiyel saldırılara karşı korumasız kalıyor.

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EKİM'DE YAYINLANAN YAMA AYLARCA BEKLETİLDİ

Google buna örnek olarak 2022'nin Temmuz ayında Mali GPU'da keşfedilen bir güvenlik açığını gösterdi. Arama devi aynı yılın Ekim ayında hatayı giderecek bir yama yayınladığını söylüyor. Ancak birçok akıllı telefon üreticisi cihazlarını 2023'ün Nisan ayına kadar güncellemedi.

Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların gerekli yamaları alana kadar kendilerini korumalarının tek yolu cihaz kullanmayı bırakmak. Google'ın güncelleme yayınlama tarihi ile üreticilerin kullanıcılara sunması arasında dev bir uçurum var ve bu ciddi bir risk teşkil ediyor.

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