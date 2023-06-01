Google hesaplara girişte şifreye son. Bu özellik herkese açıldı

Google’da şifre oluşturmak yerine Google Passkey ile parmak izi veya yüz tanıma kullanarak hesaplara giriş yapılabilecek.

Google hesaplara girişte şifreye son. Bu özellik herkese açıldı

Editör: Ayşe Memiş

Google Türkiye sosyal medya hesabından dikkat çeken bir özellik paylaştı. Dev arama motoru Google her gün kendini yeniliyor.

Google’da hesaplara giriş yapabilmek için şifre oluşturuluyor. Ancak Google Passkey özelliğiyle şifre oluşturmaya gerek kalmıyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde bu özelliği bütün kullanıcılara açtı.

Google Türkiye'den yapılan paylaşım şu şekilde:

Şifre oluşturmak. Google Passkey ile parmak izi veya yüz tanıma kullanarak hesaplara giriş yapmak.

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Google Passkey ile parmak izi veya yüz tanıma kullanarak hesaplara giriş yapılabilecek.

Google Passkey kurulumu için g.co/passkeys adresine gidi ardından kimliğinizi doğrulamak için normal şifrenizi girmeniz istenecek.

E-postanıza dokunun ve şifrenizi girdikten sonra ileri butonuna tıklayın. Bir sonraki sayfada, bir şifre anahtarı oluşturmanız istenecek. Oluşturduğunuz şifre anahtarı cihazınıza kaydedilecek.

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