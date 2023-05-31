Google Chrome'un arayüzüne özel güncelleme. Artık arka plan resmi, tema ve renkleri seçilebilecek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Google Chrome’un, milyarlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan arama motoru Chrome'a yeni bir güncelleme geliyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

CHROME'A YENİ YAN PANEL EKLENİYOR

Google, kullanıcıların tarayıcılarının görünümünü kişiselleştirebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir yan paneli kullanıma sundu.

Söz konusu yeni yan panel; arka plan resmini, temayı ve renkleri değiştirme gibi çeşitli seçenekleri kapsıyor.

Yeni yan panele ulaşmak için Chrome’da yeni bir sekme açmanız ve sağ alt köşede bulunan “Chrome’u Özelleştir” simgesine tıklamanız yeterli.