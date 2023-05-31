Google Chrome'un arayüzüne özel güncelleme. Artık arka plan resmi, tema ve renkleri seçilebilecek

Arama motoru Google’ın internet tarayıcısı olan Chrome'a, yeni bir güncellenme yapıldı. Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre özelleştirebilme yapabilmesi için yeni bir yan panel getirildi.

Google Chrome'un arayüzüne özel güncelleme. Artık arka plan resmi, tema ve renkleri seçilebilecek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Google Chrome’un, milyarlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan arama motoru Chrome'a yeni bir güncelleme geliyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

CHROME'A YENİ YAN PANEL EKLENİYOR

Google, kullanıcıların tarayıcılarının görünümünü kişiselleştirebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir yan paneli kullanıma sundu.

Söz konusu yeni yan panel; arka plan resmini, temayı ve renkleri değiştirme gibi çeşitli seçenekleri kapsıyor.

Yeni yan panele ulaşmak için Chrome’da yeni bir sekme açmanız ve sağ alt köşede bulunan “Chrome’u Özelleştir” simgesine tıklamanız yeterli.

ff-001.png

İlgili Haberler
Seçim döneminde Google'da en çok aratılan kelimeler. Seçim sosyal medyaya ve internete de yansıdı
Google Chrome o özelliğini devre dışı bırakıyor
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu
Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak
Öne Çıkanlar
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Son Haberler
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI Ekonomi
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir? Keşfet
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı Güncel
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor
Gülşen'e dev para cezası Magazin
Gülşen'e dev para cezası
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak Dünya
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı Siyaset
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı