Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu

Yapay Zeka destekli Google’da reklamların nasıl olacağı merak konusuydu. İlk ayrıntılar gelid.

Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Yazılım devi, düzenlediği I/O etkinliğinde yapay zeka ile desteklenen Google Arama’nın nasıl görüneceğine dair paylaşımlar yapmıştı.

Gösterilen demolarda ise reklamların bulunmadığı dikkat çekmişti. Reklamların daha da can sıkıcı hale geleceği iddia ediliyor. Örneğin aşağıdaki GIF’te "Maui'de yapılacak açık hava etkinlikleri" için yapılan bir mobil aramayı görüyorsunuz. Bu arama sonucunda yepyeni SGE deneyiminin üzerinde normal sponsorlu bağlantılar var.

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Bu reklamlar, Google'ın arama yapma şeklimizi değiştirebilecek parlak yapay zeka ürünü SGE'yi neredeyse sayfanın dışına itiyor. GIF’in ilerleyen kısımlarında da yine bolca sponsorlu bağlantı görülüyor ve hepsi ekranın en üstünde bulunuyor. Aranan ve istenen içerik ise neredeyse ekranın dışında kalıyor.

GOOGLE’IN REKLAM SORUMLUSU: DENEYECEĞİZ

Google'ın reklamlardan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jerry Dischler, blog yazısında "Önümüzdeki aylarda, yapay zeka destekli anlık görüntü ve konuşma moduna doğrudan entegre olan Arama ve Alışveriş reklamlarını deneyeceğiz" dedi. Dischler ayrıca şirketin reklam oluşturmak için "üretken yapay zeka kullanan SGE'ye özgü yeni formatlar" deneyeceklerini de belirtti.

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