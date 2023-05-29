Seçim döneminde Google'da en çok aratılan kelimeler. Seçim sosyal medyaya ve internete de yansıdı

Cumhurbaşkanı Seçimleri'nin ikinci tur oylaması; Google Trends verilerine de yansıdı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından; Türkiye’de en çok aratılan kelimeler belli oldu.

Seçim döneminde Google'da en çok aratılan kelimeler. Seçim sosyal medyaya ve internete de yansıdı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Türkiye sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim gündemi, aynı şekilde sosyal medyaya ve internete de yansıdı.

Google Trends verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye’de en çok yapılan aramalar ortaya çıktı.

EN ÇOK ARATILAN İLK ÜÇ KELİME

Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en çok aratılan kelimeler olurken, Türkiye’de ise ‘Euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’ ve ‘döviz’ ilk üçte yer aldı.

İlk üçün ardından en çok aratılanlar arasında ise ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ yer aldı. Türkiye’de seçim günü olan 28 Mayıs’ta ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.

‘Türkiye’deki seçimler’ kelimesini ise Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan en çok arattı.

Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.

'ERDOGAN' KELİMESİNİ EN ÇOK ARATAN ÜLKELER

Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.

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