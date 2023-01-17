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Google’dan flaş hamle. O üründe artık kendi modelini üretecek

Google, Grogu kod adını verdiği kendi AirTag modelini üretecek.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:08
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Google kendi AirTag modelini üretecek

Google’dan flaş hamle. O üründe artık kendi modelini üretecek
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, AirTag, teknolojik aksesuarlar alanında bir devrim yarattı. İzleme aracı, birçok çalıntı eşyanın kısa süre içinde bulunmasını ilk çıktığından beri sağlıyor.

Google da bu alanda kendi AirTag ürününü üretecek. Sosyal medya üzerinde paylaşım yapan @Za_Raczke kullanıcı adına sahip bir teknoloji analisti, Google’ın AirTag benzeri bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Analist bu paylaşımda ayrıca ürünün kod adının Grogu olduğunu da belirtti.

“GROGU KOD ADI”

Grogu kod adına sahip Google ‘ın AirTag ürünüyle ilgili detay bilgi bulunmuyor. Fakat farklı birçok renk seçeneğiyle gelmesi ürünle ilgili gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan ürüne yerleştirilmiş bir hoparlörün de olması muhtemel görünüyor.

2021 yılında ilk kez tanıtılan AirTag, dünyada genel olarak çok talep görse de Türkiye’de diğer Apple ürünleri kadar tercih edilmedi. AirTag sahipleri, ürünlerini genel olarak seyahat döneminde bavullara, okul gezisi için çocuklara ve kaybolması ya da kaçması halinde halinde evcil hayvanları üzerinde kullanıyor.

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