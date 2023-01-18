Google'dan yeni mesajlaşma hizmeti geliyor. WhatsApp ve Telegram tarih olabilir

Android cihazlarında kullanıma sunulmuş olan RCS hizmetinin Türkçe anlamı Zengin İletişim Hizmetleri olarak tanımlandı. Bu hizmetin Apple cihazlarda bulunan iMessage'ye benzediği ifade edildi.

GOOGLE'DAN MESAJLAŞMA HİZMETİ GELİYOR

RCS hizmetiyle Google, kişiler mobil veri ve kablosuz ağ üzerinden mesaj gönderebilirken, dosya ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da paylaşabilmektedir. Ayrıca mesajın iletim saati ve görülme saati de diğer uygulamalardaki gibi görülebilir olacak.

Mesaj gönderilen kişinin cevap vermeye çalıştığına dair bir ibarenin de yer alacağı uygulamada karşıdaki kişinin aktif olmadığı durumlarda ne olacağı da belli oldu. Kişiye dair aktif olmadığını belirten bir ifade bulunacak.

RCS hizmeti ile gönderilen mesaj, uçtan uçtan şifreleme ile güvenli şekilde saklanacak.

ANDROİD TELEFONLARDA RCS NASIL KULLANILIR?

Play Store üzerinden Google Mesajlar uygulamasını indirilir.

İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapılır.

Arama çubuğu içerisinde sağ tarafta bulunan üç noktalı ikona tıklanır.

Listelenenler arasında “Ayarlar” seçeneğine tıklanır.

“Sohbet Özellikleri” bölümüne giriş yapılır.

“Sohbet özelliklerini etkinleştir” ayarını aktif hale getirilir.