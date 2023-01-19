Google’dan müthiş bir kolaylık daha. Adım adım anlatıldı

Google E-Tablolar'da gezinmek, biçimlendirmek ve formülleri kullanmak için klavye kısayollarını anlattı.
Google Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda E- Tablolarla ilgili kısayollar açıklandı.
Paylaşımda, “İşine yarayacak bazı kısayollar: https://bit.ly/3VhlpVp” denildi.
BİLGİSAYAR, ANDROİD, İPHONE VE İPAD
Google E-Tablolar'da klavye kısayollarının listesini görmek için Ctrl + / (Windows, Chrome OS) veya ⌘ + / (Mac) tuşlarına basın.
Menülerde arama yapmak için Alt + / (Windows, Chrome OS) veya Option + / (Mac) tuşlarına basın.
DİĞER E-TABLO KISAYOLLARINI KULLANMA
Google E-Tablolar'da diğer şirketlerin hazırladığı e-tablo kısayollarını kullanabilirsiniz.
Bilgisayarınızda, sheets.google.com adresinde bir e-tablo açın.
Üst tarafta, Yardım ve sonra Klavye kısayolları'nı tıklayın.
Pencerenin alt kısmında, Uyumlu e-tablo kısayollarını etkinleştir ayarını açın.
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