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Google’dan müthiş bir kolaylık daha. Adım adım anlatıldı

Google Türkiye, E- Tablolarla ilgili kısayolları açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:26
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Google’dan E-Tablolarla ilgili müthiş bir kolaylık daha

Google’dan müthiş bir kolaylık daha. Adım adım anlatıldı
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Google E-Tablolar'da gezinmek, biçimlendirmek ve formülleri kullanmak için klavye kısayollarını anlattı.

Google Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda E- Tablolarla ilgili kısayollar açıklandı.

Paylaşımda, “İşine yarayacak bazı kısayollar: https://bit.ly/3VhlpVp” denildi.

BİLGİSAYAR, ANDROİD, İPHONE VE İPAD

Google E-Tablolar'da klavye kısayollarının listesini görmek için Ctrl + / (Windows, Chrome OS) veya ⌘ + / (Mac) tuşlarına basın.

Menülerde arama yapmak için Alt + / (Windows, Chrome OS) veya Option + / (Mac) tuşlarına basın.

DİĞER E-TABLO KISAYOLLARINI KULLANMA

Google E-Tablolar'da diğer şirketlerin hazırladığı e-tablo kısayollarını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda, sheets.google.com adresinde bir e-tablo açın.

Üst tarafta, Yardım ve sonra Klavye kısayolları'nı tıklayın.

Pencerenin alt kısmında, Uyumlu e-tablo kısayollarını etkinleştir ayarını açın.

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