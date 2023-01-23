Kayıp köpek AirTag tasması sayesinde bulundu

Apple'ın AirTag takip cihazı, bu kez San Bernadino County'de sel sularına kapılan bir köpeğin kurtarılmasını sağladı. Kurtarma ekipleri, yavru köpeğin annesinin tasmasına taktığı AirTag sayesinde köpeğin yerini tespit etti.

Seamus adındaki Avustralya kurdu cinsi köpek, yürüyüşe çıktığı sırada sahibinden uzaklaşmış ve bir sel kontrol havzasına düşmüştü. Daha sonra suyun akıntısına kendini kaptıran köpek gözden kaybolmuş ve yakındaki bir erişim tüpüne sürünerek girmiş.

Seamus'un sahibi Emilie Brill, ABC7'ye verdiği röportajda "Benden uzaklaştı ve drenaja doğru gitti. Su o kadar hızlı akıyordu ki sanırım tek bir pençesini suya sokması yetti." dedi. Görgü tanıkları daha sonra Brill'in ilk müdahale ekiplerini ve kurtarma ekiplerini işaretlemesine yardımcı oldu ve onlar da Seamus'un yerini tespit etmek için suya atladılar.