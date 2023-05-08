Google Mesajlar'a yapay zeka desteği geliyor. Sakin, resmi, heyecanlı ve lirik mesajlar atılabilecek

Google Mesajlar bünyesine kattığı yapay zeka özelliği sayesinde belli duygulara hitap eden özelliklere sahip mesajlar atılabileceğini ifade etti.

Google Mesajlar'a yapay zeka desteği geliyor. Sakin, resmi, heyecanlı ve lirik mesajlar atılabilecek

Google Mesajlar’ın kendi üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacağı ifade ediliyor.

Google Mesajlar'a eklenecek Magic Compose adlı yapay zeka aracı, kullanıcıların mesajlaşma alışkanlıklarına göre 'iletişim şekline' müdahale edecek ve önerilerde bulunacak.

9to5Google'ın haberine göre; Google Mesajlar'ın Magic Compose özelliği sayesinde kullanıcılar, meşgulken ya da cevap verecek yanıt bulamadığı durumlarda yapay zekadan faydalanabilecek. Bununla birlikte yeni özellik resmi, heyecanlı, sakin, lirikal olmak üzere birkaç farklı iletişim seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bunlar:

Resmi seçildiğinde daha sabit, samimi olmayan yanıtlar verecek.

Heyecanlı ile daha duygulu cevaplar oluşturabilecek.

Sakin mülayim ve hoşgörülü yanıtlar üretecek.

Lirik ise şiirsel metinleri oluşturacak.

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