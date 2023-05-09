Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek

Bulut sekronizasyon özelliği sayesinde telefon olmasa da hesaplara giriş yapılabilecek.

Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek

Editör: Özge Ceren Çimen

Dev arama motoru Google yeni hizmetlerini duyurmaya devam ediyor.

Google Authenticator yazılımına yeni gelen bulut senkronizasyon özelliği sayesinde telefon yanında olmadan hesaplara giriş yapılabilecek.

Google Türkiye sosyal medya hesabından yeni özelliği duyurdu.

Paylaşımda "Google Authenticator'a yeni gelen bulut senkronizasyon özelliği sayesinde telefonun yanında olmasa da hesaplarına giriş yapabilirsin." İfadeleri kullanıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Google Authenticator bulut yedekleme özelliğine kavuşmuştu.

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