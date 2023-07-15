Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek

Google Chrome iOS için beklenen özelliği kullanıma açacak. Böylece Ana ekran üzerine web uygulamalar yüklenebilecek.

Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome tarayıcıyı iPhone ve iPad kullanıcılarının daha verimli kullanımı için yeni bir özellik getirdi.

Bununla birlikte kullanıcıları, favori sitelerini iOS ana ekranına ekleme şansına sahip olacak.

Chrome artık kullanıcıların Ana Ekrana internet uygulamalarını eklemelerine izin verecek.

Bununla birlikte üçüncü taraf uygulamalarının iPhone ve iPad Ana Ekranına internet uygulaması olarak eklemek mümkün olacak.

Güncellemenin sürüm notunda ise şu açıklama yer alıyordu:

“Artık Ana Ekranınıza URL’ler veya aşamalı web uygulamaları ekleyebilirsiniz.”

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