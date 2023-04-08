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Google Pixel Tablet geliyor. Yeni detaylar ortaya çıktı

Google Pixel Tablet’in özellikleri ve şarjıyla ilgili detayları açıkladı. Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:12
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Google Pixel Tabletle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Google Pixel Tablet geliyor. Yeni detaylar ortaya çıktı
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Google Pixel Tabletin Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2023 geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, tablet Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında GTU8P model numarasıyla ortaya çıktı.

Düzenleyici kuruma göre tablet Bluetooth, Wi-Fi ve Ultra Geniş Bant (UWB) olmak üzere üç bağlantı standardını destekleyecek. Bunun haricinde farklı detaylar da var.

ŞARJ HIZI

Google Pixel Tablet aynı model numarasıyla UL Solutions sertifikasyon kurumunun kayıtlarında da tespit edildi.

Yayınlanan verilere göre tablet 18W hızlı şarjı destekleyecek.

Söz konusu istasyonun hoparlör görevi görerek tableti akıllı ekrana dönüştüreceği belirtiliyor. Google Pixel Tablet 11 inç ekran, 256 GB dahili depolama alanı ve Tensor işlemciyle gelecek.

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