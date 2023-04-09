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Google'da Nisan ayının ilk haftası en çok merak edilenler belli oldu

Google, 1 Nisan ile 8 Nisan tarihleri aralığında en çok aranılanların listesi belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:02
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Google'da Nisan'da en çok merak edilenler açıklandı

Google'da Nisan ayının ilk haftası en çok merak edilenler belli oldu
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Google tarafından paylaşılan listeye bakıldığında, internette en çok Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen futbol maçının arandığı görülüyor. 

Beşiktaş’ın galip geldiği maç, Türkiye’de yakından takip edildi.

Türkiye’de dün en çok aranan konu ise, Kurtlar Vadisi dizisinde kurgusal karakter olan Süleyman Çakır oldu. Bunun nedeni, Çakır’ın bugün ölüm yıl dönümü olmasıydı. 

İŞTE O LİSTE

Fenerbahçe – Beşiktaş
Beşiktaş – Fenerbahçe
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