Google'da Nisan ayının ilk haftası en çok merak edilenler belli oldu

Google tarafından paylaşılan listeye bakıldığında, internette en çok Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen futbol maçının arandığı görülüyor.

Beşiktaş’ın galip geldiği maç, Türkiye’de yakından takip edildi.

Türkiye’de dün en çok aranan konu ise, Kurtlar Vadisi dizisinde kurgusal karakter olan Süleyman Çakır oldu. Bunun nedeni, Çakır’ın bugün ölüm yıl dönümü olmasıydı.

İŞTE O LİSTE

Fenerbahçe – Beşiktaş

Beşiktaş – Fenerbahçe

SelçukSports

Bein sport

Beinsport

Taraftarium24

Beşiktaş

Selçuksports

Taraftarium

Taraftarium 24

Selçuk sports

Süper Lig puan durumu

Süper Lig

Beşiktaş

Fenerbahçe

SelçukSportsHD

Fenerbahçe maçı

Liverpool

Canlı maç izle

İnat box

Superlig

Süleyman Çakır

Trabzonspor