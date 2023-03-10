10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

Google’ın çevrimiçi çeviri hizmeti olan Google Translate’den yeni bir özellik geldi. Google Translate çeviri özelliğine görsellerdeki metinler de eklenecek. Peki, Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:17
Takip Et

Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?
+
Aa
-

Google’ın çeviri uygulaması Google Translate için yeni özellikler getirileceği duyuruldu. Buna göre Google Translate görseller için de çeviri yapabilecek. Peki, Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

GOOGLE TRANSLATE’İN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Google'ın çeviri uygulaması Google Translate için yıllar içinde önemli geliştirmeler yaşandı. Yapay zekâ desteğinin geliştirilmesiyle daha da iyi hale gelen Google Translate (çeviri) çok daha tutarlı ve ana dillere yakın çeviriler yapabiliyor.

Google Translate sistemine yeni bir 'Resimler' sekmesi eklendi. Bu sayede kullanıcılar Google Translate’e yükledikleri görsellerin üzerinde yazan metinleri de çevirebiliyor.

İngilizce-Türkçe değil belki ama daha farklı dillerde yazılmış zorlayıcı ve farklı karakterlerdeki çevirileri özellikle görseller üzerinde yazılıysa yapmak kolay olmuyordu. Görselde yer alan dili otomatik olarak algılayan sistem, artırılmış gerçeklik altyapısında çalışıyor.

Yeni sistem sayesinde Google Translate’e fotoğraf yükleyebiliyor ve yazıları direkt olarak resim üzerinde istenilen dilden çevirebiliyorsunuz. Google Lens sisteminden faydalanan bu yapıda şu anda 113 farklı dil destekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
4
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
5
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
6
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
7
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.