Google’ın çeviri uygulaması Google Translate için yeni özellikler getirileceği duyuruldu. Buna göre Google Translate görseller için de çeviri yapabilecek. Peki, Google Translate’in yeni özelliği ne? Google Translate yeni çeviri özelliği nedir?

GOOGLE TRANSLATE’İN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Google'ın çeviri uygulaması Google Translate için yıllar içinde önemli geliştirmeler yaşandı. Yapay zekâ desteğinin geliştirilmesiyle daha da iyi hale gelen Google Translate (çeviri) çok daha tutarlı ve ana dillere yakın çeviriler yapabiliyor.

Google Translate sistemine yeni bir 'Resimler' sekmesi eklendi. Bu sayede kullanıcılar Google Translate’e yükledikleri görsellerin üzerinde yazan metinleri de çevirebiliyor.

İngilizce-Türkçe değil belki ama daha farklı dillerde yazılmış zorlayıcı ve farklı karakterlerdeki çevirileri özellikle görseller üzerinde yazılıysa yapmak kolay olmuyordu. Görselde yer alan dili otomatik olarak algılayan sistem, artırılmış gerçeklik altyapısında çalışıyor.

Yeni sistem sayesinde Google Translate’e fotoğraf yükleyebiliyor ve yazıları direkt olarak resim üzerinde istenilen dilden çevirebiliyorsunuz. Google Lens sisteminden faydalanan bu yapıda şu anda 113 farklı dil destekleniyor.