Fatih Terim Samet Akaydin kararını verdi

Kaynak: Sabah
Fatih Terim Samet Akaydin kararını verdi
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alırken, Samet Akaydin yaptığı hatayla müsabakaya damga vurmuştu.

Panathinaikos, Samet Akaydin ile ilgili kararını verdi. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

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Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-Lacivertliler deneyimli stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

30 yaşındaki Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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