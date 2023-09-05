Google tüm dünyanın beklediği açıklamayı yaptı. Herkesin yüzü gülecek

Google yeni reklam algoritmasını tanıttı. Google kullanıcıları istemediği reklamları ve hoşlanmadığı içerikleri kategori şeklinde engelleyebileceğini duyurdu.

Google tüm dünyanın beklediği açıklamayı yaptı. Herkesin yüzü gülecek

Google, istenmeyen reklamlar ve içeriklere maruz kalma devrini bitirme kararı aldı.

Bunun yanında ilgi duyduğunuz içerikler ve kendi alanlarınız artık sıkça kullandığını arama motorunuzda da kategori halinde size sunuluyor olacak. Google yeni algoritmayı şu şekilde duyurdu:

"Siteler, gördüğünüz reklamların kişiselleştirilmesi için Chrome'dan bilgi isteyebilir. Chrome, son tarama geçmişinize göre ilgi alanlarınızı not eder.
Ziyaret ettiğiniz siteler, sitedeki etkinliğinize bağlı olarak da nelerden hoşlandığınızı belirleyebilir. Örneğin, uzun mesafe koşu ayakkabıları satan bir siteyi ziyaret ederseniz bu site maraton koşularıyla ilgilendiğinize karar verebilir. Daha sonra ziyaret ettiğiniz bir site, reklam konularınız veya ziyaret ettiğiniz siteler tarafından önerilen reklamlar gibi bilgileri isteyebilir.
Chrome, reklam öneren konuları ve siteleri 30 gün içinde otomatik olarak siler. Dilerseniz hoşunuza gitmeyen belirli konuları ve siteleri kendiniz de engelleyebilirsiniz. Bir reklamın ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçme
Ziyaret ettiğiniz siteler, reklamlarının performansını ölçmek için Chrome'dan bilgi isteyebilir. Chrome, reklamın size gösterildiği saat gibi sınırlı veri türlerinin toplanmasına izin verir. Google'ın verilerinizi nasıl koruduğuyla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atın. Chrome ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz"

Bu yeni algoritmadaki özellikleri kullanabilmek için Chrome ayarlarınızı güncelleyiniz.

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