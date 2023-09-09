Google harekete geçti. Gmail’e o destek geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google’ın, Gmail için, yayınlanması halinde e-posta platformunu biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emoji tepkileri geliştirdiği öne sürüldü.

iOS ve Android için son Gmail güncellemelerinde keşfedilen bazı kodlar, bu özelliğin 'yakında' geleceğinden bahsediyor.

Aktarılanlara göre APK doğrudan emoji tepkilerine atıfta bulunan birkaç kod satırı içeriyor. Ayrıntılar biraz seyrek, ancak APK kodundaki bir satır, özelliğin "yakında" olduğunu ve "emoji tepkisi alan ilk Gmail kullanıcıları arasında olduğunuzu" söylüyor.

Bu da Google’ın tam bir genel sürümden önce özelliği muhtemelen sınırlı bir şekilde test edeceğini gösteriyor.