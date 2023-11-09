Google uyardı: Bir ay sonra silinecek

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2 yıldır kullanılmayan hesapların bir ay sonra silineceğini açıkladı.

Google uyardı: Bir ay sonra silinecek

Google'dan iki yıldır hesabına hiç giriş yapmayan kullanıcılara kritik uyarı yapıldı.

Mayıs ayında politika değişikliği yaptığını duyuran Google, hesap silme işlemlerinin Aralık’ta başlayacağını açıklamıştı.

Söz konusu hesap silme işlemleri için kullanıcılara uyarı niteliğinde e-postalar gönderilmeye başlandı.

GOOGLE HESABININ SİLİNMESİNİ İSTEMEYENLER DİKKAT

Aktif olmayan profillerini korumak isteyen kullanıcıların hesaplarını kurtarması için bazı adımları uygulaması gerekiyor.

Bunlardan en önemlisi kullanıcıların, son tarihten önce Google oturum açma bilgilerini kullanarak Gmail, Drive, YouTube, Arama gibi hizmetlere giriş yapması gerekiyor.

Google, Gmail üzerinden bir e-postaya tıklamak veya YouTube’dan bir video izlemek gibi küçük eylemlerin zamanlayıcıyı sıfırlayacağını açıkladı. Yani bu hesapların silinme işlemi gerçekleşmeyecek.

Google, boşta bekleyen yüz binlerce hesabın hizmetlerde açık yaratabileceğini duyurdu.

e.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Son Haberler
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Gündem
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı Gündem
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı
Bitcoin'in önlenemez yükselişi. 37 Bin dolar sınırını aştı Ekonomi
Bitcoin'in önlenemez yükselişi. 37 Bin dolar sınırını aştı
WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geliyor. Biraz da Instagram karışacak Teknoloji
WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geliyor. Biraz da Instagram karışacak
Belediye'den üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin liralık destek Gündem
Belediye'den üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin liralık destek
Melisa Sözen'i görenler ''Eskiye dön'' yorumları yaptı. Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü Magazin
Melisa Sözen'i görenler ''Eskiye dön'' yorumları yaptı. Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Gecenin konsepti ateş ve buz oldu. Kutular alev alev yandı Magazin
MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Gecenin konsepti ateş ve buz oldu. Kutular alev alev yandı