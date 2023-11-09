Google uyardı: Bir ay sonra silinecek

Google'dan iki yıldır hesabına hiç giriş yapmayan kullanıcılara kritik uyarı yapıldı.

Mayıs ayında politika değişikliği yaptığını duyuran Google, hesap silme işlemlerinin Aralık’ta başlayacağını açıklamıştı.

Söz konusu hesap silme işlemleri için kullanıcılara uyarı niteliğinde e-postalar gönderilmeye başlandı.

GOOGLE HESABININ SİLİNMESİNİ İSTEMEYENLER DİKKAT

Aktif olmayan profillerini korumak isteyen kullanıcıların hesaplarını kurtarması için bazı adımları uygulaması gerekiyor.

Bunlardan en önemlisi kullanıcıların, son tarihten önce Google oturum açma bilgilerini kullanarak Gmail, Drive, YouTube, Arama gibi hizmetlere giriş yapması gerekiyor.

Google, Gmail üzerinden bir e-postaya tıklamak veya YouTube’dan bir video izlemek gibi küçük eylemlerin zamanlayıcıyı sıfırlayacağını açıkladı. Yani bu hesapların silinme işlemi gerçekleşmeyecek.

Google, boşta bekleyen yüz binlerce hesabın hizmetlerde açık yaratabileceğini duyurdu.