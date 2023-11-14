Google Haritalar'a ''oh be'' dedirtecek özellik

Google, Haritalar'a herkesi rahat bir nefes aldıracak özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Google Haritalar üzerindeki sohbet robotu özelliğinin artık yapay zekâ temelli olmayacağını duyurdu.

Yapay zekânın hızla geliştiği günümüzde, bu iddia dikkat çekti.

Google'ın Haritalar hizmetindeki bu yeni özelliğin nasıl işleyeceği ve kullanıcılara hangi avantajları sağlayacağı merak konusu olurken yapay zeka kullanılmadan Google'ın nasıl bir yol izleyeceği şu an için bilinmiyor.

GOOGLE HARİTALAR GÜNCELLENİYOR

Google Haritalar'ın v11.105 beta sürümündeki yeni özellik, bir sohbet robotu koduyla keşfedildi. Kodlar, convo_contribs özelliğinin bir sohbet botuyla ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Dikkat çeken bir detay, herhangi bir yapay zekâ öğesinden bahsedilmemesi. Bu durum, söz konusu sohbet robotunun üretken bir yapay zekâya dayanmadığını düşündürüyor.

Google Haritalar içinde yer alacak olan sohbet botu hakkında şu an için detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte, bazı iddialar ortaya atılmış durumda. Bu iddialardan biri, botun kullanıcılara ilginç yerler hakkında bilgi sağlayabileceği yönünde. Ancak bu konuda net bir bilgi henüz açıklanmadı.