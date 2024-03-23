Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor

Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor
Kaynak: Haber Merkezi
Google, yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin eden sistem geliştirdi. Geliştirilen sistem tahmin edilmesi zor olan yıkıcı sellere karşı önceden önlem alınmasını sağlayacak.
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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 1

Google, özel yapay zeka sistemleri kullanarak bazı bölgelerde yaşanan sel felaketini 7 gün öncesinden tahmin edebildiğini duyurdu.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 2

Buna göre makine öğrenimi modellerini kullanan Google, tahmin edilmesi zor olan yıkıcı sellere karşı önceden önlem almayı sağlayacak.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 3

Şirket selleri, özel bir makine öğrenimi modeli kullanarak; bölgedeki geçmiş olaylar, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu gibi pek çok veriyle eğitti.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 4

Bu sayede geliştirilen simülasyonda her konumda yüzlerce sel durumunu günler önceden tahmin edilmesi sağlanıyor.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 5

Bu teknoloji, nüfusu 460 milyon olan 80 ülkede Google’ın doğru bir şekilde sel tahmini yapmasına olanak tanıdı.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 6

Şirket bu tahminleri Google Arama, Google Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıma aldı

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 7

Bu bilgilere aynı zamanda şirketin 2022'de faaliyete geçirdiği Flood Hub web uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 8

Google, yapay zeka destekli bu ilerlemelerin, savunmasız topluluklardaki sel olaylarının etkilerini önemli ölçüde azaltacağı konusunda iyimser.

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Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor 9

Şu anda belirli bölgelere odaklanan Google, ilerleyen dönemde sistemi küresel bir hale getirmek için çalışıyor.

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