Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor

Google, özel yapay zeka sistemleri kullanarak bazı bölgelerde yaşanan sel felaketini 7 gün öncesinden tahmin edebildiğini duyurdu.
Buna göre makine öğrenimi modellerini kullanan Google, tahmin edilmesi zor olan yıkıcı sellere karşı önceden önlem almayı sağlayacak.
Şirket selleri, özel bir makine öğrenimi modeli kullanarak; bölgedeki geçmiş olaylar, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu gibi pek çok veriyle eğitti.
Bu sayede geliştirilen simülasyonda her konumda yüzlerce sel durumunu günler önceden tahmin edilmesi sağlanıyor.
Bu teknoloji, nüfusu 460 milyon olan 80 ülkede Google’ın doğru bir şekilde sel tahmini yapmasına olanak tanıdı.
Şirket bu tahminleri Google Arama, Google Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıma aldı
Bu bilgilere aynı zamanda şirketin 2022'de faaliyete geçirdiği Flood Hub web uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor.
Google, yapay zeka destekli bu ilerlemelerin, savunmasız topluluklardaki sel olaylarının etkilerini önemli ölçüde azaltacağı konusunda iyimser.
Şu anda belirli bölgelere odaklanan Google, ilerleyen dönemde sistemi küresel bir hale getirmek için çalışıyor.