Google'dan Android telefonlar için 'hızlandıran' özellik

Google son paylaşımı ile artık Android telefon kullanıcılarının kâbusu olan yavaşlığın son bulacağını aktardı.

Son blog gönderisinde dikkat çeken bir rapor bulunduğuna değinen Google, Android işletim sistemi için ART 13’te işletim sisteminin hızlandırılabileceği belirtilirken tüm Android kullanıcılarına müjde verdi. Artık uygulamalar %30 daha hızlı açılabilecek.

ANDROİD RUNTİME (ART) NEDİR?

Android Runtime (ART) Google tarafından geliştirilen bir sistemdir. Bu sistemin amacı ise Android işleti sistemi içerisinde uygulamaların daha hızlı açılabilmesidir.

ART, kullanıcının herhangi bir uygulama başlatması ile söz konusu uygulamanın kodlarını cihazın anlayabileceği dil olan makine diline çevirir. Google ise bu yazılımda sürekli olarak çalışmalar yürütüyor ve performansı yükseltmeye çalışıyor.