Google açıkladı. Bu haftanın en çok aratılanları ortaya çıktı

Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları meraklılara sunuyor.

Bu kez de 29 Nisan ve 6 Mayıs arasındaki aranılanların listesini yayınladı.

Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.

En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlanmıştı.

Türkiye

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

GS BJK maçı

BJK GS

Galatasaray Beşiktaş maçı

Galatasaray Beşiktaş

Besiktas Galatasaray

1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs

BJK

Besiktas

AUZEF online sınav

GS maçı

Beşiktaş

Galatasaray maçı

Teknofest kayıt

Anneler günü ne zaman?

Anneler günü

GS

Selçuk Sports

AUZEF

Teknofest

Süper Lig puan durumu

Galatasaray

Lig puan durumu

Puan durumu

Dünya geneli

Alan Rickman

Met Gala

Met Gala 2023

Jock Zonfrillo

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Super Kings vs Punjab Kings

Piyango Sonuçları 2 Mayıs 2023

Liverpool vs Tottenham

Palmeiras vs Corinthians

2566 2. bölüm

Çek Piyango

Karl Lagerfeld

市 原創 吾

Madrid open

Formula 1

F1

Character Ai

Liga MX

Serie B

Süper Lig

Warriors

GS

Classifica Serie A

मौसम

Campeonato Brasileiro