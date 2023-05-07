Google açıkladı. Bu haftanın en çok aratılanları ortaya çıktı

Teknoloji devi Google, 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve dünya genelinde internette en çok arananları listeledi. Listenin zirvesinde bir film yer aldı.

Google açıkladı. Bu haftanın en çok aratılanları ortaya çıktı

Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları meraklılara sunuyor.

Bu kez de 29 Nisan ve 6 Mayıs arasındaki aranılanların listesini yayınladı.

Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.

En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlanmıştı.

Türkiye

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
GS BJK maçı
BJK GS
Galatasaray Beşiktaş maçı
Galatasaray Beşiktaş
Besiktas Galatasaray
1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs
BJK
Besiktas
AUZEF online sınav
GS maçı
Beşiktaş
Galatasaray maçı
Teknofest kayıt
Anneler günü ne zaman?
Anneler günü
GS
Selçuk Sports
AUZEF
Teknofest
Süper Lig puan durumu
Galatasaray
Lig puan durumu
Puan durumu

Dünya geneli

Alan Rickman
Met Gala
Met Gala 2023
Jock Zonfrillo
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Super Kings vs Punjab Kings
Piyango Sonuçları 2 Mayıs 2023
Liverpool vs Tottenham
Palmeiras vs Corinthians
2566 2. bölüm
Çek Piyango
Karl Lagerfeld
市 原創 吾
Madrid open
Formula 1
F1
Character Ai
Liga MX
Serie B
Süper Lig
Warriors
GS
Classifica Serie A
मौसम
Campeonato Brasileiro

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