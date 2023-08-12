Google’dan süreklilik özelliği geliyor. Özellik ne işe yarayacak?

Google Apple'ın Süreklilik özelliğine benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar…

Google’dan süreklilik özelliği geliyor. Özellik ne işe yarayacak?

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, Apple'ın Süreklilik adlı özelliğine benzer bir özellik geliştiriyor.

Apple'ın sahip olduğu ekosistem daha çok cihazlar arasındaki sorunsuz entegrasyonla öne çıkıyor.

Bununla birlikte aynı Apple Kimliği ile bağlanan cihazlar, Evrensel Pano, Handoff ve arama sürekliliği gibi özellikler sunarak birbirleriyle kolayca iletişim kuruyor. Google da buna benzer bir özellik peşinde.

Söz konusu özelliğin ilk adımları Mishaal Rahman tarafından ortaya çıktı. Rahman'ın yaptığı paylaşımda bir ekran görüntüsü yer alıyor.

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Bu özellik aramalar için bağlı cihazlar arasında geçiş yapmayı sağlayan arama değiştirme gibi özellikleri de etkinleştiriyor. Ayrıca kişisel bir erişim noktasının birden fazla cihazda daha kolay kullanımını da sağlayacak.

Google'ın ifadesi de arama sürekliliği özelliğinin birden fazla telefona da yayılabileceğini gösteriyor. Bu, iki telefonu olan kullanıcıların potansiyel olarak birinden arama alabileceği anlamına gelir.

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