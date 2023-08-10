Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm

NTV’de yer alan bilgilere göre, Google, uçmanın iklim üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabilecek büyük bir yapay zeka buluşu gerçekleştirdiğini açıkladı.



Şirket, bir havayolu şirketi ve veri sağlayıcısı ile ortaklık kurarak, uçaklar tarafından üretilen yoğunlaşma izi miktarını azaltmayı amaçlayan yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi.



BM'ye göre bu izler, uçmanın küresel ısınma üzerindeki etkisinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.



Ancak uçaklar contrail oluşturan alanlardan uçmaktan kaçınabilirlerse, o zaman ısınma miktarını azaltacaklardır. Buna göre uçağın bıraktığı yoğunlaşma izi olarak adlandırılan bulutlar durdurulabilirse, ısınma etkileri de azaltılabilir.

GOOGLE VERİLERİ YAPAY ZEKA SİSTEMİNE AKTARDI

Google araştırmacıları bunu yapmak için uydu görüntüleri, hava durumu ve uçuş yolu verilerini topladı ve bunları bir yapay zeka sistemine aktardı.

Bu veriler daha sonra pilotlar için bu izleri yaratmaktan kaçınan rotalar oluşturmaya çalışmak için kullanıldı.

YÜZDE 54 ORANINDA AZALMA

Google, American'daki pilotların daha sonra altı aylık bir süre boyunca yapay zeka tarafından oluşturulan rotaları takip ederek yaklaşık 70 test uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Araştırmacılar daha sonra uydu görüntülerini incelediler ve üretilen kontraillerin yüzde 54 oranında azaldığını tespit ettiler.