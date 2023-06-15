Google’dan yapay zeka adımı. Mağazada kıyafet deneme derdi bitiyor

Google e-ticarete yapay zekayı getiriyor. Kıyafetler sanal olarak denenebilecek.

Google’dan yapay zeka adımı. Mağazada kıyafet deneme derdi bitiyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google’ın yeni yapay zeka aracı, e-ticaret dünyasında çağ açmayı hedefliyor. Şirket, yapay zekayı kullanarak, kıyafetlerin farklı vücutlarda nasıl duracağını gösterecek.

Ayrıca kıyafetin çeşitli pozlarda nasıl duracağını, katlanacağını veya kırışıklıklar oluşturacağını da görüntüleyecek.

Yazılım devi, sanal kıyafet deneyimini geliştirmek için farklı kıyafet kalıplarını, cilt tonlarını, vücut şekillerini ve etnik kökenleri bir araya getirdi. Google ilk olarak Anthropology, Loft, H&M ve Everlane gibi popüler markaların kadın kıyafetlerine odaklanacak.

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Yapay zeka desteği erkek kıyafetlerinde ise ilk olarak gömleklerde görülecek. Ancak Google, aracın hassasiyetinin zaman içinde iyileşeceğini ve farklı vücut tiplerinin ekleneceğini dile getirdi.

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