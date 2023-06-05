Google’dan müthiş özellik. Bir sitenin çevirisini yapmak artık çok kolay

Google Türkiye, yeni bir özelliği daha duyurdu. Bir sitenin çevirisinin yapmak için linkini Translate’e yapıştırmak yeterli. İşte detaylar…

Google’dan müthiş özellik. Bir sitenin çevirisini yapmak artık çok kolay

Editör: Ayşe Memiş

Dev arama motoru Google her geçen gün yeni özelliklerini duyuruyor. Google Türkiye de sosyal medya hesabından yeni hizmetleri açıklıyor.

Paylaşıma göre bir sitenin çevirisini yapmak artık daha kolay oluyor. Sitenin linkini alıp Translate’e yapıştırdıktan sonra çevirmek istediğiniz dili seçiyorsunuz.

Ardından çevrinin yanında çıkan ‘Ok’ işaretine tıkladığınızda size çevirmek istediğiniz dilde siteyi açıyor.

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Google Türkiye’nin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

Bir sitenin linkini alıp Translate'e yapıştırırsan sayfanın tamamını seçtiğin dile çevirebilirsin.

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