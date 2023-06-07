Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş

Google'ın sunmuş olduğu 'Google Fotoğraflar' uygulamasının kullanıcılar tarafından bilinmeyen ancak birçok özelliği kullanıcılarına sağladığı ortaya çıktı.

Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş

2015 yılında kullanımına başlanan Google Fotoğraflar tasarım işiyle ilgilenenlerin işini kolaylaştıracak birçok özelliğin tek tıkla halledilmesini sağlıyor.

Her kullanıcının bilmesi halinde hızı oldukça kolaylaştıracak bu özelleri sunan Google Photos (Google Fotoğraflar) ile fotoğraflar ve videolar yedeklenebilir, bu dosyalar üzerinde düzenleme yapılabilir ve kullanıcılar arasında paylaşılabilmektedir. Lens özelliği ile ise fotoğraf ve video silme dahil olmak üzere pek çok işleve sağlanabilir.

GOOGLE FOTOĞRAFLARIN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

-Kolay fotoğraf ve video yükleme
-Aynı fotoğrafların otomatik silinmesi
-Yedekleme kalitesini belirleme
-Fotoğraf arama
-Fotoğraf seçimlerini kolayca yapabilme
-Toplu fotoğraf ve video silme
-Fotoğrafları ve videoları gizleme
-Lens özelliğini kullanma
-Slayt gösterisi özelliğini kullanma

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