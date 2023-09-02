Google’dan yeni yapay zeka aracı: Sizin yerinize toplantıya katılabilecek

Google şirketi, Google meet içerisinde yeni çıkarttığı “Duet Al” sürümüyle artık sizin yerinize toplantılara katılıp notlar alabilecek.

Google’dan yeni yapay zeka aracı: Sizin yerinize toplantıya katılabilecek

Şirket, yapay zekâyı görüntülü sohbet hizmeti Google Meet’e entegre eden “Duet AI”yı kullanıma sunuyor.

TOPLANTILARI İZLEYİP NOTLAR ALABİLİYOR

Duet AI’nın en büyük özelliği ise toplantıları izleyip not alabilmesi ve ardından bu notları özetlemek için yapay zekâ kullanabilen bir sistem olması.

“BENİM YERİME KATIL” SEÇENEĞİNİ SEÇEREK KENDİ ADINA YAPAY ZEKÂYI TOPLANTIYA GÖNDERECEK

Kullanıcıların not alma işini devredebilmesiyle toplantı bittiğinde otomatik hazırlanan bir toplantı özeti katılımcılara gönderiliyor. Eğer biri toplantıya geç gelirse, söylenen her şeye yetişmesini sağlayacak bir “şimdiye kadarki özet” görebilecek. Kullanıcılar toplantıya hiç katılmak istemezse de “benim yerime katıl” seçeneğini seçerek kendi adına yapay zekâyı toplantıya gönderecek. Toplantıda neler konuşulduğunu da yapay zekâdan öğrenecek.

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