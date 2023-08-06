Google'ın yeni akıllı saati sızdırıldı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 2’de ekran boyutunu değiştirmeyeceği ve ultra geniş bant desteği ekleyeceği anlaşıldı.
Pixel Watch 2, ultra geniş bant desteğiyle dijital araba anahtarı deneyimini geliştirecek. Kullanıcılar, telefonlarını ceplerinden çıkarmadan araç kapısının kilidini açabilecek.
Google’ın yeni akıllı saati, Samsung Display üretimi 1.2 inç 384 x 384 OLED ekrana sahip olacak. Google’ın yeni modelde biraz daha hafif alüminyum kasaya geçiş yapacağı ve çerçeve dahil detayların ilk modelden farklı olmayacağı söyleniyor.
Pixel Watch 2, Android 13 tabanlı Wear OS 4 yüklü gelecek. Bu, yeni saatte yazılım güncelleme işleminin kolaylaşacağı anlamına geliyor.