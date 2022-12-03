MTV'ye ne kadar zam geleceği belli oldu. Görenlerin gözleri fal taşı gibi açılacak

Yeni yılda MTV olarak bilinen Motorlu taşıtlar vergisi vatandaşların canını sıkacak cepten yangın çıkacak.Çünkü Cumhurbaşkanı müdahale etmezse vergi uçup, gidecek. 2023 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 öncesin zamlar şekillenmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde fiyatlar rekor seviyede zamlanacak.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

2023 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 öncesin zamlar şekillenmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde fiyatlar rekor seviyede zamlanacak.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

-2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 lira. Yeni yıl itibariyle 122.93 oranında zam gelirse MTV 2 bin 927 lira olacak.

- 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 5 bin 612 lirya yükselecek.

- 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiln vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 9 bin 912 liraya yükselebilecek.

- 1801 – 2000 motor sildindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 lira iken yeni yılda bu fiyat 15 bin 616 olabilir.

CUMHURBAŞKANI’NIN DÜŞÜRME YETKİSİ BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50 oranında düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV’de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapılmış ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20’den yüzde 25’e indirilmişti.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

MTV NASIL ÖDENİR?

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV, Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün