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Araba sahipleri yandı: Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne fahiş zam geliyor

2023 yılıyla Moturlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) en az yüzde 60 zam yolda. 2022 yılında 2 bin 746 TL MTV ödeyen bir kişinin yeni yılda ödeyeceği miktar 4 bin 493 TL olacak.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:03
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Araba sahipleri bu haberle yıkıldı: Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) fahiş yüzde 60 zam geliyor

Araba sahipleri yandı: Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne fahiş zam geliyor
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Dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına paralel olarak artmaya devam eden enflasyon rakamlarının yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) de yansıması bekleniyor.

2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar lirayken 2023’te beklenen gelir 38 milyar 787 milyon lira. Bu rakamlar MTV gelirinin yüzde 64 artırılmak istendiğini, bunun da MTV’de en az yüzde 60 zamma işaret ettiğini gösteriyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu belirterek, “2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023’te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır” dedi.

Fox TV’nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120’nin üzerinde olacağı kesin ama AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisi var.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60’lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.
 

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ALİ
22.10.2022 17:07
Her şey sekize katlandı,Emekli maaşları dışında..Tüm zamları hatırlayarak OY Kullanacağım.  
 
vatandaş
22.10.2022 16:07
zamlara hayır  
 
MTV ÖTV KDV
22.10.2022 16:05
Ben ödemeyeceğim. Nasılsa seçim yakın, af çıkar silinir  
 
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