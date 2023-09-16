Göreve giden çevik kuvvet ekibi zincirleme kazaya karıştı: 5 polis yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs olmak üzere toplam 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Göreve giden çevik kuvvet ekibi zincirleme kazaya karıştı: 5 polis yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralandı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ambulansa çevre hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı eski haline döndü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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