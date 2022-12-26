26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediye çalışanının gazeteciyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Belediye çalışanının gazeteciyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da İHA muhabiri Gökçen Efe'nin Sincan Belediyesi çalışanı tarafından darp edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Darp eden şahıs kendini "Beni ağır tahrik etti" diyerek savundu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:01
Takip Et

Görüntüler ortaya çıktı. Belediye çalışanından gazeteciye darp

Belediye çalışanının gazeteciyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
+
Aa
-

Ankara’nın Sincan ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında belediyenin mahalle toplantısı çıkışında gazeteci Gökşen Efe'nin darp edildiği anların videosu ortaya çıktı.

İddiaya göre, daha önce Sincan Belediyesi’nin hayvan barınağında köpeklerin aç bırakıldığı ve açlıktan birbirlerini yemeye başladıklarını ortaya çıkaran İHA muhabiri Gökşen Efe darp edildi.

odatv'de yer alan habere göre olaya karıştığı iddia edilen ve görevinden alınan Sincan Belediyesi Çevre Kontrol Müdürü Özgür Uyanık Odatv'ye konuştu. Uyanık, mahkeme sürecinin beklendiğini, tüm hukuksal yollara başvurarak kendisini savunacağını ifade etti. 

"BELEDİYEYE SALDIRIYOR"

’Gökşen Efe'nin sürekli belediyeye saldırdığını öne süren Özgür Uyanık şöyle konuştu:  

‘’Gökşen Efe sürekli belediyeye saldırıyor, biz belediye olarak şahsi hayvanların değil soksak hayvanlarının bakımını üstleniyoruz ama Gökşen Efe isimli şahıs sürekli bir şeyler istedi. Yapmayınca kötü olduk. Daha önce de işten çıkarılan bir şahıs barınağımızda köpeği köpeğe yedirip bunu Gökşen Efe’ye verdi ve haber olmasını sağladı. Halbuki barınakta böyle bir şey yoktu, o şahıs işten çıkarılmayı hazmedemeyip kendisi bunları yapmıştı Efe de buna alet oldu.’’

"AĞIR ŞEKİLDE TAHRİK ETTİ"

Gökşen Efe'nin seni görevden aldıracağım dediğini iddia eden Özgür Uyanık ‘’Şimdi de Gökşen Efe toplantı çıkışında bana ‘seni görevden aldıracağım’ dedi ve argo konuşarak ağır tahrik etti. Ardından dizime vurdu ben de insani olarak refleks gösterdim ve bu kavga yaşandı. Hukuksal olarak bu işin peşindeyim Gökşen Efe şizofrendir, rantçıdır, Sincan’da kime sorsanız bunları söyler'' dedi.

ÖZGÜR UYANIK GÖREVDEN ALINDI

Özgür uyanık ayrıca; Efe'nin o gün telefonla çekim yaptığını, yanında kamera ve tripod olmadığını da iddia etti.

Özgür Uyanık ifade tutanağında da; belediyeden kimsenin Efe'ye vurması için kendisine yardımcı olmadığını da söyledi.

Özgür Uyanık  haberlerin ardından müdürlük görevinden alındı, şef olarak atandı ve izne ayrıldı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekila
26.12.2022 21:24
tahrik ettiyse git şikayetçi ol, saldırmak niye. ben söyleyeyim, 3 vakte kalmaz işinden, aşından, avanta düzeninden olacağını anladın da ondan, değil mi?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
4
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
6
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
7
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Ankara'da öğretim görevlisini öldüren iş insanı tutuklandı
﻿Ankara'da öğretim görevlisini öldüren iş insanı tutuklandı
﻿Ankara'da öğretim görevlisini öldüren iş insanı tutuklandı
﻿Filistin Esir İşleri Kurumu: İsrail 2022'de Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
﻿Filistin Esir İşleri Kurumu: İsrail 2022'de Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
﻿Filistin Esir İşleri Kurumu: İsrail 2022'de Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
﻿İzmir’de balkonun çökme anı kamerada
﻿İzmir’de balkonun çökme anı kamerada
﻿İzmir’de balkonun çökme anı kamerada
﻿Aydın açıklarında Türk kara sularına Yunanistan tarafından itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Aydın açıklarında Türk kara sularına Yunanistan tarafından itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Aydın açıklarında Türk kara sularına Yunanistan tarafından itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.