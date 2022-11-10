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  • AKP'li belediyenin görevlileri muhabire saldırdı. Yere düşen tripoduyla dövdüler

AKP'li belediyenin görevlileri muhabire saldırdı. Yere düşen tripoduyla dövdüler

İHA muhabiri Ankara’nın Sincan ilçesinde Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle toplantısı çıkışında belediye çalışanları tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:35
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İHA muhabiri Ankara’nın Sincan ilçesinde Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle toplantısı çıkışında belediye çalışanları tarafından saldırıya uğradığını söyledi

AKP'li belediyenin görevlileri muhabire saldırdı. Yere düşen tripoduyla dövdüler
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Ankara’nın Sincan ilçesinde Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle toplantısı çıkışında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Gökşen Efe, belediye görevlilerinin saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Erdal Sokak'ta Sincan Öğretmenevi önünde meydana geldi. İHA muhabiri Gökşen Efe, Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle toplantısı çıkışında kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Efe, saldırganların Sincan Belediyesi çalışanları olduğunu söyledi.

Saldırıya uğradığı anı anlatan Efe, “İhlas Haber Ajansı'nın Etimesgut Sincan bölgesinde muhabiriyim. Mahalle toplantısının çıkışında Sincan Belediyesi Çevre Kontrol Müdürü ve yanındaki ismini bilmediğim kişiler tarafından saldırıya uğradım. Önce arkamdan sert bir cisimle vurduklarını hissettim. Daha sonra kollarımı tutup, beni etkisiz hale getirip bana tekme tokat saldırdılar. Yere düşen kameramla ve tripodu ile nereme gelirse vurdular” dedi.
Saldırıda vücudunda çizikler ve morluklar oluşan Efe, darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

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İslam ademoglu
10.11.2022 22:49
Şaşırdık mi..AKaPe ve basın özgürlüğü.akape ve insan hakları AKaPe ve ileri demokrasi .  
 
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