Göz otu kış hastalıklarına birebir iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Göz otu; Saman nezlesi, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir.
GÖZ OTU NEDİR?
Kırlarda kendiliğinden yeti en bir çeşit bitkidir. Yaprakları dantela şeklindedir.
Çiçekleri; ufak, beyazımtırak, mavi ve kırmızı benekli olup, yapraklarının ortasındadır.
Çiçekleri, yaz aylarında toplanıp, kurutulur.
GÖZ OTU NASIL KULLANILIR?
1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.
Konjoktivitis (gözkapaklarının iç yüzeyi iltihabı) ve blefarit’te (gözkapaklarının kenar bölümleri iltihabı) iyileştirici etkisi vardır.
1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.
Bitkinin azeyken ezilmek suretiyle lapası çıkartılır yaraların üzerine konur.