Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan ve "Paşa" ismi verilen köpek, göz renkleriyle mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan Paşa, Van kedisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Mahalle sakinleri, Paşa'nın bu eşsiz güzelliğine hayran kalmış durumda. Köpeğe özenle bakan mahalle halkı, onu adeta mahallenin maskotu olarak benimsedi. Göz renklerinin farklı olması nedeniyle ilk başta şaşkınlık yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Eşref Öcal, "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta biz de şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor," diye konuştu.