Yol kenarındaki yaralı dağ keçisinin başından ayrılmadı "Annen kurban olsun sana"

Kaynak: İHA
Yol kenarındaki yaralı dağ keçisinin başından ayrılmadı "Annen kurban olsun sana"

Artvin'de yaşanan duygu dolu bir olay, herkesin kalbini ısıttı. Emine ve Ali Rıza Büyükdağ çifti, köylerine seyahat ederken yol kenarında yaralı bir dağ keçisi buldu. Yaralı hayvanı güvenli bir alana alıp başında bekleyen çift, keçinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Olay, çiftin Deriner 2 Tüneli çıkışında yol kenarında bir dağ keçisi görmesiyle başladı. Ali Rıza Büyükdağ, aracını durdurarak keçinin yanına gitti ve hayvanın ayağa kalkamadığını fark etti. Dağ keçisinin yaralı olduğunu anlayan çift, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgeye ulaşana kadar Emine Büyükdağ, yaralı keçinin başında bekledi. Ürkek ve korkmuş haldeki keçiyi başını okşayarak sakinleştiren Büyükdağ, “Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana” diyerek onu teselli etti. Keçiye su ve ekmek veren Emine Büyükdağ, hayvanın ateşi olduğunu ve canının yandığını fark edince daha da endişelendi.

Bir süre sonra olay yerine gelen DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı dağ keçisini tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Büyükdağ çifti, keçiyi güvenli ellere teslim etmenin rahatlığıyla olay yerinden ayrıldı.

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