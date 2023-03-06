Bakanlar Kurulu toplanıyor. Gündem seçim ve deprem

Toplantının en önemli gündemi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki son durum ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Depremin ardından ortaya çıkan fahiş kira sorunu da konu başlıklarından biri olacak.

Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündeminde, deprem bölgesindeki son durum ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik önemli konular yer alacak.

DEPREM BÖLGESİ

Toplantının gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi yer alırken, konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak. Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.