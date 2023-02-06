Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanacak mı?

Türkiye büyük bir depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük deprem pek çok ilgi etkiledi. Binalar yıkıldı. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Ekipler deprem bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye yasta. Üzüntü büyük.

Peki Süper Lig maçları oynanacak mı?

Konyaspor Kulübü olumsuz hava koşullarına rağmen 8 saatlik gecikmenin ardından kalkan uçakla gece yarısından sonra İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe-Konyaspor maçı yapılacak mı?

Ligde bugün ayrıca Ümraniyespor-Adana Demirspor ve Giresunspor-Kayserispor maçları da oynanacaktı.

Gözler TFF'de. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı merakla bekleniyor.

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