Konyaspor kadrosunu Manchester Cityli oyuncuyla güçlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer dönemi sona ermeden kadrosunu Manchester City'li oyuncu Marlos Moreno ile güçlendirdi. Son olarak Fransa'nın Troyes takımında forma giyen Kolombiyalı oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada;

''arabam.com Konyaspor'umuz Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno'nun 2022-23 sezonuna kadar transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile anlaşmaya vardı.



Orta saha sağ ve sol kanat bölgesinde görev yapan Marlos Moreno son olarak Fransa 1.Lig takımlarından Troyes forması giydi.



Kulübümüz, önümüzdeki günlerde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ara transfer döneminde takımımıza katılan futbolcularımıza imza töreni gerçekleştirecektir."