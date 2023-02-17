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Depremzede aileden duygulandıran not. ''Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz''

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Arabam.com Konyaspor, Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:43
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Stadyumda ağırlanan depremzede aileden duygulandıran not

Depremzede aileden duygulandıran not. ''Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz''
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Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "İnanıyoruz, güzel günlerde tekrar görüşeceğiz" ifadeleriyle stadyum localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubunu paylaştı:

"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım. Helal edin.

Buraya gelmek, sizleri tanımak, ben ve çekirdek ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar. Hiçbirinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri. Bizlere de çok dua edin olur mu?

İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arabam.com Konyaspor Kulübü, 20 aileden oluşan 60 depremzedeyi, Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk etmişti.

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