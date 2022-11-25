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Ölüm riski taşıyor olabilirsiniz. Vücudunuzda bu işaretler varsa dikkat

Yapılan araştırmalara göre, gözlerdeki ‘ksantelezmalar’ sağlıksız kalbi göstermesi bakımından korkuttu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:33
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Gözlerdeki ‘ksantelezmalar' ölüm saçıyor. Kalp krizi belirtisi

Ölüm riski taşıyor olabilirsiniz. Vücudunuzda bu işaretler varsa dikkat
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Sağlık verilerine göre en çok ölüm kalp rahatsızlıkları nedeniyle gerçekleştirmesiyle korkutmaya devam ediyor.

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre, kalp hastalıklarında erken teşhis büyük önem taşıyor. Vücutta bazen göz ardı edilen küçük detaylar, hastalığın habercisi olabiliyor. Bunlar birisi olan ksantelezma dikkat çekti.

Ksantelezmayla ilgili detaylar…

KSANTELEZMA NEDİR?

İnsan vücudunda en hassas bölge, göz ve göz çevresidir. Gözün etrafında oluşan sert ve sarı renkte olan birikintilere, ksantelezma denir.
Pek çok insanın önemsemediği bu detay vücuda ilişkin çok önemli bir durumun habercisi oluyor. Yapılan araştırmalara göre, "Sağlıksız kolesterol düzeylerine" indiğini ve bu sonuçta da kalp hastalığına bir uyarı olabileceği açıklandı. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Cildiniz üzerindeki sarımsı-turuncu, mumsu oluşumların" size "sağlıksız kolesterol düzeylerine sahip olduğunuzu söyleyebileceğini" ifadelerini kullandı.

GÖZLERİNİZ HAYATINIZI KURTARABİLİR

Ünlü göz doktoru Dr. Nicole Bajic'in yaptığı açıklamaya göre,  göz çevresi ve göz kapaklarında yer alan sarı tortular, en sık üst göz kapaklarında ve göz kapaklarının buruna yakın iç kısmında görülebiliyor.

Ksantelazmalarınızın varlığı yüzde 100 kolesterol veya kalp hastası olduğunuz anlama gelmez. Ancak kontrol ettirilmesinde fayda var. Yapılan araştırmalara göre 70 ile 79 yaş aralığında, göz çevresinde sarı benekler olan erkeklerin kalp hastalığı riskinin, sarı benek olmayanlara göre yüzde 12 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Kadınlarda ise aynı durumlarda risk şansı yüzde 8 olarak belirlendi. Yapılan araştırmalara göre şaşırtıcı bir şekilde ksantolozmaları olan ancak kolesterol seviyeleri normal görünen bireylerin kalp krizi riskinin de yüksek olduğu ortaya çıktı. Diğer bir detayda ise gözünüzün renkli olan iris kısmının etrafında beyaz bir halka yer alıyorsa kolesterolü gösterebilir. Bu duruma verilen isim ise arktır.

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