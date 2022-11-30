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Uzmanı vücuttaki saatli bombayı açıkladı. Bu önlemler alınmazsa ölüme neden oluyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, aort damar yırtılmasının çabuk teşhis edilip, hızlı bir şekilde tedavi edilmemesi halinde ölümcül hale gelebileceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:30
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Uzmanı vücuttaki saatli bombayı açıkladı: Aort anevrizması. Önlemler alınmazsa ölüme neden oluyor

Uzmanı vücuttaki saatli bombayı açıkladı. Bu önlemler alınmazsa ölüme neden oluyor
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İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. İsmail Erdoğu, aort damar yırtılmasında erken müdahalenin hayat kurtaracağını belirterek şunları ifade etti:

“Vücudumuzun en büyük atardamarı olan aort üzerinde hiç belirti vermeden oluşan kesecikler, genişlemeler, patlamaya hazır bir bomba gibi hayatımızı tehdit edebilir. Nadir görülse de aort damar yırtılması çabuk teşhis edilip, hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül hale gelebilir. Tek çare ise hastanın acilen ameliyata alınmasıdır.

Uz. Dr. Erdoğu, çok sayıda kişinin risk altında olduğunu ifade edip şunları dile getirdi:

“Hastalıkta yırtılan damarın içine giren kan, her kalp atımında ilerleyerek damar duvarının katmanlarını birbirinden ayırıyor. Böylece kanın aktığı biri gerçek diğeri yalancı olan kanal oluşuyor. Ana atardamardan çıkan damarlardaki akım da bozuluyor. Bu durumda hastalar, hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirebiliyor. Karın içinde aort damarının farklı sebeplerle şişip patlamasıyla oluşan kanamalar yaşamı büyük oranda tehdit eder ve genellikle sinsi ilerler. Yaşam ve beslenme şekli nedeniyle birçok kişide rastlanan ve binlerce tanısı konulmamış aort anevrizmalı hasta mevcuttur”

NASIL TESPİT EDİLİR?

Erdoğu, riskin tespit yöntemlerini şu şekilde sıraladı: “Karın içi aort anevrizması karın, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Ultrasonografi, konvansiyonel veya CT anjiyo gibi yöntemlerle tespit edilebilir. Ayrıca çoğu zaman herhangi bir sebeple tetkik yapılırken bu hastalık tespit edilir. Zamanında teşhis edilmeyen aort anevrizmaları öksürük, kabızlık, ani tansiyon yükselmesi sebebiyle yırtılabilir. Bu aşamada hastanın acile yetişemeden hayatını kaybetme riski oldukça yüksektir. Gerekli muayene ve tetkiklerden sonra anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre değerlendirme yapılır ve müdahale edilir. Aort anevrizmasının açık cerrahisinde risk yüksektir. Bu nedenle açık yerine anestezi riski çok az olan, kısa sürede iyileşme sağlayan endovasküler aort operasyonu tercih edilir.”

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Uz. Dr. Erdoğu, riske girmemek için düzenli kontrolün şart olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Aort anevrizmaları genelde yaşam şekli, beslenme, genetik faktörler sebebiyle damar duvarının bozulmasıyla meydana gelebilir. Belli durumlarda mutlaka düzenli kontroller yapılması gerekir. Özellikle 50 yaş üzerindeki hipertansiyon, yüksek kolesterol, Ateroskleroz (damar sertliği) şikayeti olan kişiler, sigara kullananlar ve travmalar”

AORT ANEVRİZMASINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uz. Dr. Erdoğu, korunmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Sigaradan uzak durmak, tuz kullanımını azaltmak, beslenmeye dikkat etmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, risk grubunda bulunanların düzenli kontrollerini yaptırması.”

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