Tüketmemeniz gereken öldüren yiyecekler listesi. Kanser yapıyor. Tam bir kalp düşmanı

Farkında olmadan bazı besinlerin yavaş yavaş öldürdüğünün ortaya çıkması korkuttu. Bu besinlerin kimisinin kan damarlarını tıkıyor, kimisi ise kansere bile neden oluyor.

Zamanla, yüksek miktarda tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizi veya felç riskinizi artırdığı bildirildi.

İŞTE KALP KRİZİNE YOL AÇAN YİYECEKLER...

-Margarin: tereyağına dönüş

-Pizza

-Şeker: Çaylar, kahveler şekersiz olsun

-Kızarmış tavuk

-Patates cipsi

-Pişmiş ürünler

-Patates kızartması

-Pastırma ve sosis

-Peynir

-Şarküteri etler

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan damarların duvarlarında yağ yapıdaki kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar veya duvardan kopan plaklar damarları tıkayarak kalp krizine neden olabilir. Erken zamanda ve doğru bir müdahale yapılarak damar açılmazsa kalp dokusu kaybı meydana gelir. Kayıp, kalbin pompalama gücünü azaltır ve kalp yetmezliği oluşur. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu oran neredeyse trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 katıdır.

KALP KRİZİNİN 12 BELİRTİSİ

-Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi

-Yansıyan Ağrı

-Terleme

-Halsizlik

-Nefes Darlığı

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim Problemleri

-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme