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  • Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu

Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu

Şovmen Okan Bayülgen, önceki gün kızı İstanbul ile objektiflere yansıdı.  12 yaşındaki İstanbul’un babasının boyuna yetiştiği görüldü.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:02
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:48
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Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti

Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
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Şovmen Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra kızları İstanbul'u kucaklarına almıştı. Ancak Bayülgen ile Ediger, 2014 yılında yollarını ayırdı. Çift, bu süreçte kızlarını gözlerden uzak büyütse de İstanbul'un son hali ortaya çıktı.

Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger’den olan kızı İstanbul ile önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

12 yaşındaki İstanbul’un babasının boyuna yetiştiği görüldü. Son dönemde bıyık bırakan şovmen, yeni oyunu için bıyıklarını kesmişti.

Bayülgen ile İstanbul, AVM’de alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.
 

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