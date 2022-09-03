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  • Ahu Sungur: Ailemle oturduğumuz ev yandı. ''5. katın penceresinde asılı kaldım''

Ahu Sungur: Ailemle oturduğumuz ev yandı. ''5. katın penceresinde asılı kaldım''

Usta oyuncu Ahu Sungur'dan çocukluğuyla ilgili itiraf geldi. Sunuculuğunu üstlendiği ‘Bir Şansım Olsa’ programında Sungur, çocukluk yıllarında evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anı, adeta yeniden yaşayarak izleyicisiyle paylaştı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:57
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:00
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Acı olayı ilk kez anlattı! Ahu Sungur: Ailemle oturduğumuz ev yandı

Ahu Sungur: Ailemle oturduğumuz ev yandı. ''5. katın penceresinde asılı kaldım''
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Oyuncu Ahu Sungur, bugün yayınlanan programda kendi çocuğunu ve kız kardeşinin çocuğunu çöp evde büyüten ve saklayan Kısmet adlı kadının konusunu dinlerken çok etkilendi ve çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı anlattı. 

Ahu Sungur 11 yaşında yaşadığı o acı olayı şöyle anlattı: 

"Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım, babam kalktı, annemi sarstı, annemi uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı, salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti, bakın 6 katlı bir binadan bahsediyorum, biz 5. katında yaşıyorduk, itfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi, bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, çocukları yan eve verelim dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni, aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin" dedi. 

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği, Ahu Sungur’un sunumuyla “Bir Şansım Olsa” Cumartesi-Pazar saat 13.00’te Show TV’de.
 

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