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  • Okan Bayülgen'in ''75 yaş hayali'' sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Okan Bayülgen'in ''75 yaş hayali'' sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Okan Bayülgen konuk olduğu Katarsis programında sunucunun sorduğu "Nasıl bir 75 yaş hayalin var?" var sorusuna çok ilginç bir cevap verdi. Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:44
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Katarsis programına katılan Okan Bayülgen'in kendisine sorulan soruya verdiği cevap olay oldu

Okan Bayülgen'in ''75 yaş hayali'' sorusuna verdiği cevap olay oldu.
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Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın sunduğu programda hayat hikayesini anlattı. "Başka çarem yoktu" deyip mesleğini yıllardır sürdürdüğünü belirten Bayülgen, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." dedi.

EROTİK FİLM YILDIZI OLMAK İSTİYORUM

Sunucunun sorduğu "Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Okan Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir kategori var 'old'. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil.

"TELEVİZYON BENCE BUDUR"

Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli bir erotik film yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir" ifadelerini kullandı.

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