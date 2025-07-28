‘Gözleri Karadeniz’ sete çıktı

atv’de yeni sezonda ekrana gelecek olan ‘Gözleri Karadeniz’in çekimleri, geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin’de başladı.

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, Karadeniz’in asi sularından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşkı etrafında örülen hikâyede Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın oturduğu O3 Medya imzalı dizinin Eylül ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Berkay’dan ‘Sensiz’ yaz sürprizi

Berkay, yaza damga vuracak yeni şarkısı ‘Sensiz’i Avrupa Müzik ve Hiperaktif Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz’a ait şarkının düzenlemesini Kerem Akdağ yapmış. Şarkıya Mali Ergin’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, hem duygusal derinliği hem de yaz enerjisini bir arada sunarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi vadediyor.

Berkay, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

‘Katmanlar Resim Sergisi’ açıldı

Ressamlar Cevriye Özgezer, Esra Aydın, Mehtap Kaloğlu, Serap Burgucu ve Şule Acıpayam Akkurt’u bir araya getiren ‘Katmanlar Resim Sergisi’, Şişli Mediciyeköy Trump Art Gallery’de açıldı.

‘Katmanlar Resim Sergisi’, sadece yüzeyde gezdirmeyi değil; yüzeyin altındaki duygusal ve sembolik derinliklere doğru yönlendirmeyi hedefliyor. Her eser, başka bir katmanı temsil ediyor. Her fırça darbesi, görünmeyeni açığa çıkartıyor. Bu sergi, figüratif ve soyut anlatımların iç içe geçtiği, bireysel ve kolektif hafızanın çeşitli yüzeylerde beden bulduğu bir keşif yolculuğudur.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Temmuz’a Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.